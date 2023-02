Natuurpunt blij met vooruitzicht van extra bos in Lichtervelde

“In één klap wordt het bos verdubbeld in grootte, dat is belangrijk want we wonen in de meest bosarme regio van Vlaanderen”, zegt Torenvalk-voorzitter Thijs Himpe. “Daarnaast zullen de Huwynsbossen met de Colpaertsbosjes worden verbonden, een terugkeer naar wat het vroeger ook was, zoals te zien is op de Ferrariskaart uit 1777. Het bos komt zo ook wat dichterbij het centrum van Lichtervelde en dat is ook een win! Er wordt inderdaad landbouwgrond omgevormd naar natuur en we hebben begrip voor de zorgen van de landbouwers, maar dit is een logische plaats om dit te doen. De aangekochte percelen liggen in niet-herbevestigd agrarisch gebied, wat de weg open maakt om hier natuur van te maken. Het wordt een echte aanwinst voor Lichtervelde.”