Nachtelijke werken op komst aan wissels station

Roeselare Wandtapij­ten en schilderij­en te kijk in kunstcafé Barlaban

Het Roeselaarse kunstcafé Barlaban pakt elke 40 dagen uit met een nieuwe expo. Vanaf donderdag 26 januari tot en met 5 maart kan je er kennismaken met een minder gekende kunstvorm zijnde het maken van tapijten. Dit dankzij de werken van Oostendenaar David Smulders, schilder beeldend kunstenaar en tapijtontwerper. Hij is 20 jaar actief en omschrijft zijn stijl als constructief abstract. In deze tentoonstelling stelt David wandtapijtjes in combinatie met schilderijen tentoon. De expo is te bezoeken tijdens de openingsuren van het café langs de Sint-Hubrechtsstraat en op zondag 5 maart is er vanaf 18.30 uur een meet & greet met de kunstenaar. Meer op https://barlaban.weebly.com/.

