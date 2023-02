Naaimachines voor Zwevezele Carnaval ratelen tot in Lichtervelde

Roeselare Janah (25) dingt zaterdag mee naar kroontje Miss België 2023: "De verkiezing heeft me sowieso al in de positieve zin veranderd"

“Ik durf wel al eens te dromen van dat kroontje.” Aan het woord is de Roeselaarse Janah Vanderper (25). Voor haar stijgt de spanning want zaterdag dingt Janah in het Proximus Theater in De Panne mee naar de titel van Miss België 2023. Ze blijft mikken op die overwinning, maar staat tegelijkertijd met beide voetjes op de grond. “De verkiezing heeft me sowieso al in de positieve zin veranderd”, zegt ze.

