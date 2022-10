Moeilijke ochtendspits op E403 rond Lichtervelde door botsing 9 wagens bij kop-staartongevallen

Roeselare Liedjes uit de Lage Landen kleuren feestnamid­dag voor senioren

Op donderdag 27 oktober vindt de feestnamiddag voor senioren opnieuw plaats in De Spil. Arnold Sercu en Bart Verhelle brengen er met ‘Liedjes uit de Lage Landen’ een gevarieerd programma. Ze nemen de aanwezigen mee langs Vlaamse en Nederlandse velden bezaaid met onvergetelijke liedjes: parels om stil van te worden, of deuntjes die je meteen wil meezingen omdat ze zo sterk in ons collectief geheugen gegrift staan. Onder andere liedjes van Miel Cools, Herman Van Veen, Willem Vermandere en Wim Sonneveld passeren de revue, wondermooi gebracht door piano en twee stemmen. Wil je er bij zijn? De feestnamiddag start om 14 uur. Kaartjes kosten 10 euro, of 5 euro met de vrijetijdspas en zijn te verkrijgen via het Vrijetijdspunt ondergebracht in KOERS.

