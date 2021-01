Mest spuit metershoog tegen gevels na defect aan aalkar in Lichtervelde: “Gelukkig valt de stank mee”

Roeselare Roeselare moedigt stadsperso­neel aan om ook in coronatij­den bloed te doneren

19:00 De medewerkers van stad en OCMW Roeselare trekken vanaf dinsdag tot en met donderdag massaal naar het donorcentrum van het Rode Kruis aan het Stationsplein om bloed of plasma te doneren. In tegenstelling tot vorig jaar wordt er deze keer bewust gekozen voor drie actiedagen omdat veel personeelsleden van thuis werken en opdat het Rode Kruis op een veilige manier kan werken. “Ook in deze coronatijden is de nood aan bloed en plasma hoog”, zegt schepen Henk Kindt (Sp.a en De Vernieuwers). “Heel wat medewerkers van de stad en OCMW Roeselare zijn al trouwe donor sinds het centrum werd geopend. Maar om medewerkers in deze tijden te helpen hun weg (terug) te vinden naar het donorcentrum, organiseert we deze actiedagen. We willen wil het goede voorbeeld geven en daarom zoveel mogelijk medewerkers overtuigen om in de vooropgestelde dagen bloed of plasma te doneren. Wie op de actiedagen niet beschikbaar is, kan zich ook inschrijven op een ander moment.”