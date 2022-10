Madam Bakster legt borstkankerpatiënt Natascha (52) in de watten: “Het zijn de kleine dingen die de strijd draaglijk maken”

Roeselare Dievegge op heterdaad betrapt bij inbraak in kantine Club Roeselare

In Roeselare is dinsdagochtend in alle vroegte een 28-jarige vrouw op heterdaad betrapt bij een inbraak in de kantine van voetbalclub Club Roeselare. Ze zal zich binnenkort via de snelrechtprocedure voor de rechter moeten verantwoorden.

18 oktober