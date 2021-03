Maarten stuurt postkaartjes met ‘Groeten uit Lichtervelde’ naar willekeurige adressen op de aardbol: “Alsof we in gedachten op reis gaan, zonder op voorhand de bestemming te weten”

‘Sincere greetings from Lichtervelde. Our goal was to send a postcard to a random person in the world, and you are that lucky person!’ Op het Caraïbische eiland Barbados zullen de bewoners van Agave Drive 135 in het dorpje Oistins vreemd opgekeken hebben toen ze deze week de brievenbus open trokken. Vorige week dinsdag vertrok een oud postkaartje met beeltenis van lokale bezienswaardigheden in het West-Vlaamse Lichtervelde naar dat adres. Volgende week vertrekt er eentje naar Nepal.