Lustige Kaarters zijn voortaan een Koninklijke Vereniging

Voorzitter Noël Vlaeminck, die sinds 2017 aan het roer staat van de club, blikte tijdens de huldiging even terug op een halve eeuw geschiedenis. De Lustige Kaarters werd boven de doopvont gehouden in café De Padde 1971 door Georges Vervaele en Roger Vandewalle, in de nasleep van de woelige gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Ruim veertig jaar had de club z’n thuisbasis in De Burgersgilde en in de absolute topjaren telde de club ruim 200 actieve kaarters. De club vond na de sluiting van dat café een nieuwe stek in café Tonneke. De club vierde vorig weekend ook de kampioenen van het 51ste seizoen. Eric Bevernagie werd algemeen kampioen, Christiana Vermeersch werd kampioen bij de dames en de rode lantaarn was voor Annie Lanssens.