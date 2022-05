Lichterveldse liberalen blazen 50 kaarsjes uit met Herman De Croo

Roeselare Leerlingen OKAN Sint-Mi­chiel verrassen bewoners Vincentho­ve op bezoekje en wandeling

Een groepje leerlingen van OKAN Sint-Michiel, het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers dat anderstalige leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen zo snel mogelijk Nederlands leert, ging op bezoek bij BEN Woonzorgnetwerk - Woonzorgcentrum Vincenthove. E bewoners kregen zo de kans om kennis te maken met de leerlingen en meer te leren over hun nationaliteit, achtergrond,… Maar ook voor de leerlingen zelf was het bezoek niet alleen leerrijk maar ook emotioneel. “De leerlingen leerden luid en duidelijk spreken”, vertelt Sofie Pattyn, coördinator en vervolgschoolcoach bij OKAN Sint-Michiel. “Ze genoten van het contact en de wandeling. Sommige leerlingen verwoordden bovendien dat ze hun grootouders in hun thuisland misten. De uitstap is voor herhaling vatbaar!”

