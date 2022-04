Lichterveldse Alexia in Lady Truckers: “Mannen hebben het er soms moeilijk mee wanneer vrouwen iets beter kunnen dan zij”

Lichtervelde/KortrijkAlexia Houttave (39) is maandag te zien in Lady Truckers op VTM 2. Ze rijdt al bijna twintig jaar met de vrachtwagen en geeft ook praktijkles aan jonge vrachtwagenchauffeurs. “Als ik op een feest vertel dat ik vrachtwagenchauffeur ben, geloven mensen me niet. ‘Dan rij je met een kleintje?’ Nee hoor. Met een echte. En dan toon ik ze mijn rijbewijs.”

Samen met haar man Steve Mispelon runt Alexia het bedrijf Vamitra A&S Agro-Traffic. Ze rijden voor de landbouwsector en hebben vijf vrachtwagens. Alexia reed tot haar dertigste dagelijks met de vrachtwagen, maar sinds ze kinderen heeft, is ze vaker op kantoor te vinden. “Ik rij nog een of twee dagen per week, maar internationale transporten doe ik niet vaak meer. Alle respect voor collega’s die dat wel doen, maar ik zou mijn kinderen te veel missen. Anderzijds ben ik niet iemand die graag lang tussen vier muren zit, dus sinds september geef ik ook les Praktijk Rijden, Onderhoudstechnieken en Heftruck aan het Guldensporencollege Engineering in Kortrijk. Het is fantastisch hoeveel liefde je van die gasten terug krijgt. Die jongens en meisjes zijn net als ik verzot op mooie camions en hebben nu al veel passie voor de job.”

Of er veel vrouwen in de les van Alexia zitten? “Ik had vijf meisjes op 30 leerlingen. Niet slecht, zeker aangezien ik er twintig jaar geleden zelf als enige vrouw zat. Twee van hen hebben een echte liefde voor het vak gekregen. Ik denk wel dat sommigen zich het leven als vrachtwagenchauffeur iets te idyllisch voorstellen. Het is zwaar werk en het blijft een mannenwereld. En de job combineren met een gezin is niet evident. Maar dat betekent niet dat je het als vrouw niet even goed of zelfs beter kunt dan een man. We staan er ook en proberen het minstens even goed te doen.”

Quote Als ik ergens oprij waar ze me niet kennen, krijg ik soms instruc­ties over hoe ik volgens hen het best mijn riemen opplooi of ze vertellen me dat het moeilijk zal worden om achter­waarts tot aan het veld te raken. Ik laat ze doen Alexia Houttave

Mansplaining

“Als ik ergens oprij waar ze me niet kennen, willen ze me vaak instructies geven over hoe ik volgens hen het best mijn riemen opplooi of ze vertellen me dat het moeilijk zal worden om achterwaarts tot aan het veld te raken. Ik laat ze doen. Maar als ik dan in een beweging geparkeerd ben, zijn ze stil. En dan heb ik met ‘zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw’ ook wel een antwoord klaar. Ook sommige collega’s durfden me soms wel eens onderschatten. Sinds ik vorig jaar naar Londen gereden ben, is dat echter voorbij. Mijn man raakte vorig jaar gewond bij een motorongeval en was tien weken buiten strijd. Ik ben toen in zijn plaats ’s nachts met de vrachtwagen naar Londen gereden en deed de vroegmarkten. Een pittige ervaring, maar zo heb ik wel bewezen dat ik het ook kan.”

‘Zie er graag goed uit’

Net daarom wilde Alexia meedoen aan Lady Truckers. “Het is niet omdat je een vrouw bent, dat je niet even professioneel kunt zijn als een man. Dat wil ik bewijzen. Anderzijds ben ik ook wel trots op mijn vrouw-zijn. Ik lak mijn nagels en zie er graag goed uit. Tegelijk ben ik ook moeder, een leerkracht en een vrachtwagenchauffeur. Maar dat laatste zie je niet. Als ik op een feest vertel wat voor werk ik doe, geloven de mensen me niet. ‘Dan rij je met een kleintje?’, krijg ik dan te horen. Maar nee hoor. Ik rij met een echte. En dan toon ik ze mijn rijbewijs.”

Lady Truckers is op maandag 11 april te zien op VTM 2.

