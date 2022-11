Lichtervelds Open Vld-boegbeeld Modest Derho overleden: “Behulpzaam man met enorme dossierkennis”

LichterveldeModest Derho is woensdagochtend thuis overleden. Modest was liefst 27 jaar actief as gemeenteraadslid en was een van de boegbeelden van de Lichterveldse liberalen. Hij werd 88 jaar.

De gewezen legercommandant en kabinetsmedewerker van staatssecretaris Louis Bril zette op 54-jarige leeftijd zijn eerste stappen in de politiek, nadat hij in 1980 in Lichtervelde kwam wonen. Hij sloot zich aan bij de Burgersgilde en zetelde sinds 1988 liefst 27 jaar in de gemeenteraad voor Open Vld, weliswaar met een een tussenpauze van drie jaar, al bleef hij toen wel actief als OCMW-raadslid. In 2012 nam Modest afscheid na de teleurstellende verkiezingsresultaten van de partij, al maakte hij in 2015 een opmerkelijke comeback, nadat collega-raadslid Tom Handsaeme de handdoek in de ring gooide. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nam Modest definitief afscheid van de politiek en stond hij niet meer op de liberale lijst.

Grote dossierkennis

De politieke microbe gaf Modest echter ook door aan de jongere generaties, want in in 2012 stond hij samen met z’n kleindochter Jessie Vanwalleghem op de lijst. Ze werd daarna ook even voorzitter, al verkeerden de liberalen tussen 2014 en 2017 in ietwat woelige wateren. Uiteindelijk ging de voorzittersfakkel in 2017 naar huidig voorzitter Noël Vlaemynck. “Modest was iemand die graag mensen hielp en altijd heel goed wist wat hij wilde. Ik ben blij dat ik het geluk had om veel van hem te leren, ook op de momenten dat het wat moeilijker ging voor de partij. Altijd bleef hij me verbazen met z’n enorme dossierkennis. En zelfs na zijn afscheid van de actieve politiek bleef hij geïnteresseerd. Telkens toen ik bij hem op bezoek ging, of wanneer we elkaar ontmoetten bij een activiteit van Vief, vroeg hij naar het reilen en zeilen in de politiek.”

Quote Twee dagen voor het feest kon hij niet zeggen of hij aanwezig zou kunnen zijn of niet. Maar hij was er wel en hij genoot met volle teugen van elk moment. Sterker nog, hij was de eerste die op de dansvloer stond.” Noël Vlaemynck

Een van de mooiste momenten voor Modest was volgens Noël de vijftigste verjaardag van Open Vld Lichtervelde, die in mei van dit jaar gevierd werd, met Herman De Croo als eregast. “Hij sukkelde toen al erg met z’n gezondheid en zelfs twee dagen voor het feest kon hij niet zeggen of hij aanwezig zou kunnen zijn of niet. Maar hij was er wel. En hij genoot met volle teugen van elk moment. Sterker nog, Modest en zijn vrouw Ginette waren de eersten die op de dansvloer stonden.”

Volledig scherm De Lichterveldse liberalen vierden in mei hun 50ste verjaardag met een feest in de Oude Melkerij in Gits. Herman De Croo was eregast. Ook Modest (vierde van links) was er bij. © RV

Modest was gehuwd met Ginette Catteeuw en woonde in de Zwevezelestraat. Ze kregen twee dochters, die op hun beurt voor vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen zorgden. De uitvaart vindt plaats in de aula van uitvaartcentrum Feryn in de Koolskampstraat op maandag 28 november om 11.30 uur. Een laatste groet brengen kan in het uitvaartcentrum op donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 18.30 uur, op zaterdag van 15.30 tot 18 uur. Online condoleren kan via www.begrafenissen-feryn.be/rouwbericht/modest-derho.

Volledig scherm Modest Derho en Ginette Catteeuw vierden in 2018 hun zestigste huwelijksverjaardag © Sam Vanacker

Volledig scherm wijlen Modest Derho © RV

