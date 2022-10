Lichterveldenaar zamelt 500 handtekeningen in voor langere treinen tijdens spits: “Ik heb de indruk dat men niet wakker ligt van deze lijn”

Het is lang niet de eerste keer dat er op sociale media beelden opduiken van overvolle treinen in Lichtervelde. Ook eind 2020 en opnieuw in mei 2022 trokken reizigers al eens aan de alarmbel. Volgens Jurgen gaat het inderdaad om een oud zeer. “Tien jaar geleden nam mijn zoon elke dag de trein naar Torhout en toen was het ook al zo. Nu maakt mijn dochter precies hetzelfde mee. Vorige week was ze drie keer te laat op school, eenvoudigweg omdat er niet genoeg plaats was op de trein. Altijd is het hetzelfde liedje. Vooral de trein van 8.08 uur van Kortrijk naar Brugge kampt met plaatsgebrek. Al te vaak zijn er gewoon te weinig wagons voorzien. Het ergst is het op maandag en vrijdag. Honderd studenten stonden maandag op het perron te wachten. Drie propvolle wagons kwamen aan. Meer niet. Bijna niemand raakte nog op de trein. En ik hoor dat het op zondagavond richting Gent niet veel beter is.”

Brief voor minister van mobiliteit

Een week geleden startte Jurgen, die sinds 2019 ook actief is als secretaris bij vzw Red De Oldtimer, met een online petitie. Die oogstte erg veel bijval. “Op zeven dagen tijd heb ik 500 handtekeningen verzameld. Dat niet alleen. Ik kreeg ook tientallen reacties, filmpjes en foto’s doorgestuurd. Die ben ik nu samen aan het bundelen in een brief die straks vertrekt naar de ombudsdienst van de NMBS en naar minister van mobiliteit Gilkinet (Ecolo). Als dat niets uithaalt, dan ga ik ook via politieke weg wat druk proberen te zetten. Dit moet opgelost worden. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een paar wagons extra te voorzien?” Jurgen contacteerde naar eigen zeggen zelf ook al regelmatig de NMBS. “Men reageert altijd vriendelijk en men erkent dat er een probleem is, maar daarmee is het niet opgelost. Ik heb de indruk dat men gewoon niet wakker ligt van deze lijn.”

Geen structureel probleem

Bij de NMBS laat woordvoerder Dimitri Temmerman weten dat de piekuurtrein op maandag 19 en maandag 26 september om een nog onbekende reden met een verkorte samenstelling reed. “Daardoor waren er slechts drie in plaats van zes wagons beschikbaar. We willen ons voor die situatie verontschuldigen, maar want we erkennen dat dat veel te weinig is. Bij een normale samenstelling van de trein, met zes wagons, is er geen plaatsgebrek.” Volgens de NMBS is er dus geen structureel probleem op de lijn tussen Kortrijk en Brugge, al deelt Jurgen Tanghe die mening niet.

Oud materiaal?

“Het valt steeds vaker voor dat er minder dan zes wagons binnenrijden in het station”, countert de Lichterveldenaar. “Waarom zou dat zijn? Volgens mij omdat er vooral oudere treinen ingezet worden op de lijn tussen Kortrijk en en Brugge. En die kampen uiteraard vaak met technische problemen.” Dat laatste kregen we niet bevestigd bij de NMBS, maar het toeval wil dat de spoorvakbonden deze week een 24-urenstaking gepland hebben. Dinsdagavond en woensdag zal amper een kwart van de treinen rijden. Met de actie vragen de bonden om meer middelen en meer personeel.

Volledig scherm Op 26 september was opstappen nagenoeg onmogelijk © RV

