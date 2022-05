Lichtervelde zet handelaars langs kapelletjesroute in de kijker tijdens Week van de Korte Keten

Roeselare Wijkwer­king Groenpark en leerlingen Dominiek Savio zaaien nectarbar in langs Collievij­ver­beek

Het wijkcomité van het Groenpark zette een nieuwe stap in de transformatie van de passage van de Collievijverbeek door de Roeselaarse wijk tot een aangename groen-blauwe ader die ze het Collievlinderpad doopten. Nadat vijf Mooimakers uit de beek eerder deze week een traject van 300 meter vlakke oever van de beek voorbereidden, werd die vandaag ingezaaid met mengsels voor bermen en openbaar groen. “Voor dit zaaimoment hebben we de leerlingen van Dominiek Savio Westerlinde Roeselare uitgenodigd”, vertelt Thierry Bouckenooghe van het wijkcomité. “Met ons project willen we mensen met een beperking kansen bieden en ruimte geven om waardevol te zijn in en voor hun omgeving.” Bedoeling is dat de zaadjes uitgroeien tot een waar bloemenparadijs, een nectarbar voor bijen, hommels, vlinders,…

5 mei