Lichtervelde zet energiefactuur op dieet: straatlichten langer uit, thermostaat naar beneden en kouder zwembadwater

LichterveldeOok Lichtervelde is volop aan het nagaan hoe de energiekosten beperkt kunnen worden. Nu al staat vast dat de openbare verlichting minder vaak zal branden, terwijl ook de thermostaat in de openbare gebouwen naar beneden gaat. Ook het zwembadwater is iets kouder.

Net als in de buurgemeenten zal in de eerste plaats bespaard worden op de openbare verlichting. De lichten werden al langer uitgeschakeld tussen middernacht en 5 uur, behalve op vrijdag-, zaterdag en zondagnacht, maar dat wordt uitgebreid. “We schakelen de verlichting voortaan uit vanaf 23 uur en ook op zondagnacht gaan de lichten uit”, weet schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V). “De verlichting van de kerk en de fonteinen schakelen we ook uit. Op vlak van kerstverlichting verandert er weinig, want die werkt op leds en verbruikt weinig. We wilden investeren in een extra element, maar dat hebben we geschrapt.”

Gas drie keer zo duur

Financieel directeur Bjorn Boddez becijferde eerder dat de kosten voor elektriciteit voor de gemeente naar schatting zullen verdubbelen, naar 138.000 euro. Voor gas gaat het om een verdriedubbeling, tot 245.000 euro. Het personeel van de gemeente zal een extra laagje mogen aantrekken, want de temperatuur gaat in de meeste gebouwen naar beneden. “De verwarming heeft een grote impact op onze begroting, dus we gaan waar mogelijk naar 19 graden”, zegt schepen van Klimaat Steven Bogaert (CD&V). “Daarmee volgen we het advies van Vlaanderen. Al bekijken we wel telkens gebouw per gebouw wat haalbaar is. Zo blijft de temperatuur in het rusthuis behouden met het oog op het comfort van de bewoners.”

Quote Met een daling van een graad zowel in als rond het water wordt er energie gespaard, maar blijft het voor bezoekers aangenaam Sportschepen Els Kindt

Daar houdt het niet op. Ook over de grootse energieslokop van Lichtervelde wordt nagedacht. Want het zwembadwater warm houden, daar kruipt veel geld in. “Met een daling van een graad zowel in als rond het water wordt er energie gespaard, maar blijft het voor bezoekers aangenaam”, meent sportschepen Els Kindt (CD&V). “Ook in het nieuwe deel is de verwarming en de ventilatie aangepast.” Concreet is de temperatuur van het water nu 28 graden in plaats van 29 graden. Izegem deed vorige maand hetzelfde. De kans bestaat dat ook de sluitingsduur voor het jaarlijks onderhoud van het zwembad, dat altijd rond Nieuwjaar gebeurt, uitgebreid wordt. “Dat is een van de vele mogelijkheden die nog op tafel liggen om extra te besparen. Dat ligt dus nog niet vast.”

Meer vragen over energie bij OCMW

Tot slot merkt het OCMW ook stilaan dat steeds meer mensen aankloppen met vragen over energie. “We krijgen vooral meer algemene vragen”, zegt schepen van Sociale Zaken Ann Gunst (CD&V). “Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die de federale verwarmingspremie nog niet gekregen hebben. Anderzijds is het niet zo dat er extra dossiers rond budgetbeheer opgestart zijn door de energiecrisis. Al kan daar snel verandering in komen, want vermoedelijk leven veel mensen ondertussen toch wat op de reserve.”

