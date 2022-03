Lichtervelde stelt verzameld zwerfvuil nog even tentoon: “Laten zien hoeveel zwerfvuil er op amper twee uur opgehaald is”

Roeselare Nieuwe coronavari­ant ‘combikron’ ontdekt in AZ Delta: “Geen indicaties dat deze variant besmette­lij­ker is”

In het labo van AZ Delta in Roeselare is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Het gaat om een hybride virus, een combinatie van twee verschillende omikronsubvarianten, die ‘combikron’ heet. Sinds 12 februari werd de variant in het ziekenhuis 20 keer vastgesteld op een totaal van 1.300 stalen. “Het gaat dus om een beperkt aantal. Er is geen reden tot paniek”, aldus Geert Martens, arts-specialist klinische biologie bij AZ Delta.

17 maart