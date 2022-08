Lichtervelde Loopt introduceert kampioenschap met loopfietsjes

Beveren KSA BeBo viert Likkepot­fees­ten

KSA BeBo organiseert komend weekend de 40e editie van de Likkepotfeesten. Zowel op vrijdag 12, zaterdag 13 als zondag 14 augustus valt er heel wat te beleven in en rond de lokalen van de jeugdbeweging in de Izegemseaardeweg. Traditioneel worden de festiviteiten om vrijdag om 18 uur geopend. Aansluitend kan je deelnemen aan de algemene kennisquiz. Die start om 20 uur en je kan deelnemen met ploegen van maximum vier personen. Inschrijven doe je ter plaatse. Per ploeg betaal je 20 euro. Op zaterdag 13 augustus start de dag om 10 uur met een minivoetbaltornooi en ’s avonds is het genieten in de streekbierbar waar je meer dan 50 biertjes kan proeven. Dit vanaf 20 uur. Op zondag 14 augustus is er om 10.30 uur een eucharistie in openlucht, gevoeld om 11.15 uur door een aperitief en een grote barbecue à volonté. Inschrijven doe je via ksabebo@outlook.com. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 10 euro. Via datzelfde mailadres kan je ook inschrijven voor het Kubb-tornooi dat om 14 uur start en waar een deelnameprijs van 15 euro per ploeg aan verbonden is. Om 15 uur wordt er tot slot koffie met gebak geserveerd. Meer via de Facebookpagina van KSA BeBo.

9 augustus