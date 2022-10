Lichtervelde krijgt schepen van Dierenwelzijn

“We kozen er voor om niet al te veel te verschuiven om de continuïteit te bewaren binnen de werkdomeinen”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Steven Kindt gaat de uitdaging aan om zich in te werken in nagenoeg alle beleidsdomeinen die tot op heden door Jos werden behartigd. Concreet gaat het om openbare werken, landbouw, openbaar groen, waterbeleid en patrimonium.” Alleen de bevoegdheid begraafplaatsen verschuift naar de burgemeester. Opvallend is dat het schepencollege een nieuwe bevoegdheid in het leven roept. Eerder deze week had oppositiepartij N-VA voorgesteld om ook ‘Dierenwelzijn’ toe te voegen aan het pakket. Op dat voorstel wordt ingegaan. Voortaan zal schepen van Zorg en Welzijn Ann Gunst (CD&V) ook het welzijn van dieren behartigen in Lichtervelde.