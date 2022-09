Lichtervelde krijgt 1.154 man op de been voor polonaise: “Niet durven dromen dat we de kaap van duizend gingen halen”

Lichtervelde houdt wel van een stuntje. In 2012 werd duizend liter picon leeggedronken op de markt, in 2016 salamanderden duizend Lichterveldenaars duizend pintjes. Dit keer besloot het Folklorecomité voor een megapolonaise te gaan, op de tonen van Leef van André Hazes. De lat van het wereldrecord (3.379) lag wat te hoog, dus van meet af aan mikte het comité op minstens 380 deelnemers, het aantal dat Roeselare destijds op de been kreeg tijdens de batjes. Lichtervelde rondde zondag vlotjes de kaap van duizend.

Volledig scherm Een massa volk verzamelde in de Marktstraat voor de start © Sam Vanacker

Het comité iedereen op om de terrasjes en de kraampjes met oude ambachten op de Markt even te verlaten en te verzamelen in de Marktstraat voor de start. Daar werd massaal gevolg aan gegeven. Jong en oud, kinderen, ouderen en zelfs hondjes gingen in de rij staan. Om 15.30 uur begonnen zes muziekkorpsen samen ‘Leef’ te spelen. Een schijnbaar eindeloze polonaise trok zich op gang. De kop van de rij kwam tien minuten later over de meet. De staart deed dat pas drie kwartier later. Een half uur en tien ‘Leefs’ later werd de muzikanten wat rust gegund en werd een digitale versie van het nummer opgelegd. Uiteindelijk sloten de muzikanten zelf ook aan bij het volksfeest. Al lijkt de kans dat ze nog eens ‘Leef’ in hun carrière zullen spelen klein.

Niet van duizend durven dromen

“Toen ik van op de kiosk zag hoeveel mensen zich verzamelden in de Marktstraat, wist ik dat het een fantastisch succes zou worden”, zegt Christa Leveque van het Folklorecomité. Ze liep zelf helemaal vooraan in de rij, net na de bellenman. “We hadden op minstens 500 deelnemers gehoopt, maar dat we de kaap van de duizend zouden ronden? Daar hadden we niet van durven dromen. Zoveel volk dat we op de been brachten. Ik ben heel trots en gelukkig. Lichtervelde Leeft. Dat hebben we hier vandaag wel bewezen, niet? Wat nu? Nadenken over wat we in 2024 eens kunnen doen.”

Volledig scherm De kop van de rij komt over de meet. De staart deed dat drie kwartier later. © Sam Vanacker

Volledig scherm De rij leek schier eindeloos © Sam Vanacker

Volledig scherm De muzikanten sloten uiteindelijk zelf ook aan. Na 10 keer op rij 'Leef' te hebben gespeeld. © Sam Vanacker

Volledig scherm Je kon onder meer hoefsmid aan het werk zien © Sam Vanacker

Volledig scherm Of kantklossen... © Sam Vanacker

Volledig scherm oude ambachten waren er ook © Sam Vanacker

Volledig scherm Folklorefeesten Lichtervelde 2022 © Sam Vanacker

