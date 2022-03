Leefbaar E403 bundelt krachten met Waals burgerplatform Revolht

Lees alles over Ventilus in ons dossier

Zowel Ventilus als de Boucle De Hainaut, waarop de Ventilus-lijn uiteindelijk zou moeten aansluiten, zijn al langer omstreden. Ventilus moet Zeebrugge tot Avelgem, in totaal een afstand van 82 kilometer, met elkaar verbinden, terwijl Boucle de Hainaut in Avelgem hierop aansluit en doorloopt tot Courcelles, 85 kilometer in totaal. Langs beide tracés zijn spontaan platformen ontstaan van burgers. Die bundelen nu de krachten over de taalgrens heen. Ze zijn het er naar eigen zeggen wel mee eens dat duurzame energie van de windmolenparken op zee getransporteerd moet kunnen worden, op voorwaarde dat daar geen gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.

Medestanders in politiek en bedrijfsleven

“We willen actief meewerken aan een oplossing”, aldus Francky Snaet van Leefbaar E403 en Marie Reman van Revolht (Revolht staat voor REunir les Villages Opposés à la Ligne Haute Tension - nvdr.). In Vlaanderen ging men in de dialoog met de intendant aangesteld door minister Demir en in Wallonië werd in samenwerking met de universiteit van Mons aangetoond dat gelijkstroom ondergronds en zonder risico’s voor de gezondheid wel degelijk mogelijk is. Ook de burgemeesters staan aan onze kant, terwijl ook verschillende ondernemers (onder meer Skyline Communications en Boucherie - nvdr.) onze mening delen.”

Nog volgens Revolht en Leefbaar E403 minimaliseert Elia de gezondheidsrisico’s, terwijl de netbeheerder ook blijft volhouden dat een ondergrondse oplossing te complex is. “De tijden zijn echter veranderd. De bewustwording dat gezondheid primeert op economische belangen groeit. Bovendien zorgt de situatie in Oekraïne en het recente besluit om de kernreactoren langer open te houden, in combinatie met een versnelling in productie van duurzame energie, ervoor dat het bovengrondse voorstel achterhaald is.”

