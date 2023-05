‘Korte Keten en Kapellekes’-fietsroute terug van weggeweest

Dansschool Ndigo brengt voorstel­ling met natuur als thema

De Roeselaarse dansschool Ndigo palmt op zaterdag 13 en zondag 14 mei CC De Spil in. Hun dansers, van klein tot groot, brengen er de voorstelling ND-Nature. Zes choreografen werken al maanden aan die productie die verschillende dansstijlen combineert en waarvoor de schoonheid en kracht van de natuur fungeerde als inspiratiebron. “We merken dat de dansers er zo hard naar uitkijken om te tonen wat ze hebben geleerd”, zegt Ineke Vandevyvere, artistiek leider van Ndigo. “De voorbereiding voor deze voorstelling was intensief en uitdagend, maar het was geweldig om te zien hoe alle dansers erin opgingen en hun techniek en podiumervaring verbeterden. Door voor een groot publiek te dansen, krijgen ze de kans om hun passie te delen en hun zelfvertrouwen te versterken.” Tickets zijn te verkrijgen via www.despil.be.