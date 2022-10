Kop-staartbotsingen met vijf auto’s veroorzaken kilometerslange file op E403 richting Kortrijk

Roeselare Klaaskoe­ken voor Rwanda

Ronny Verbrugghe en Christine Maeseele zetten zich al sinds 2002 in voor Rwanda. Ze ondersteunen er onder meer lokale verenigingen, een dispensarium, een basisschool, Caritas en een opvangtehuis voor baby’s en kleuters. Om fondsen te werven organiseren ze dit jaar opnieuw een verkoop van klaaskoeken. Voor een zakje met vier stuks betaal je acht euro. De verkoop vindt plaats op 5 en 19 november en 2 en 6 december. Op de date in december kan je je koeken van 9.30 tot 11.30 en van 14 tot 17 uur ophalen in De Bremstruik langs de Arme Klarenstraat. Op de data in november worden de koeken aan huis bezorgd bij wie niet in Roeselare woont. Maar natuurlijk moet je eerst een bestelling plaatsen. Dit kan door over te schrijven op de Rwandarekening: BE62 9731 1865 3161 met vermelding van naam en adres + de gewenste datum en aantal.

9:34