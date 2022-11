KLJ pakt uit met nachtelijke tractorwijding

Roeselare Goede doelen kunnen zich aanmelden voor kerstmarkt

Op zondag 11 en 18 december biedt Vzw Shopping en Centrum Roeselare verenigingen op nieuw de kans om deel te nemen aan de Kerstmarkt voor Goede Doelen. Jeugdbewegingen, sportclubs, verenigingen voor een goed doel en wijkcomités kunnen een stand bemannen in de Zuidstraat tussen 11 en 20 uur . Voor verdere inlichtingen en inschrijving kan je terecht bij Jaak Desmet via het telefoonnummer 051/22.43.22 of via eetcaferodenbach@skynet.be.

11:53