Kinder-en jeugdjury kiest favoriete boeken

Roeselare Verkeers­hin­der in Gudrunst­raat door snoeien van bomen

De Gudrunstraat in Gits zal op maandag 9 en dinsdag 10 mei volledig afgesloten zijn tussen Bergdal en de Bruggesteenweg. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Die tijdelijke ingreep is nodig omdat er op beide dagen in die zone bomen gesnoeid worden.

1 mei