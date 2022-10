Kilometers file door 2 ongevallen op E403 in Lichtervelde: lichamelijk leed blijft beperkt

Het eerste ongeval deed zich voor rond 17 uur. Een kleine vrachtwagen van het wegenwerkenbedrijf Penninck uit Roeselare belandde in de middenberm en kwam op z’n zijkant tot stilstand. Dat gebeurde nadat de chauffeur in slaap was gevallen en op die manier de controle over zijn stuur verloor. De man bleef ongedeerd, zijn collega liep lichte verwondingen op en werd naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht. De man raakte niet zelf uit de cabine, de brandweer moest hem daarbij helpen. Het ongeval zorgde meteen in beide richtingen voor hinder, met de nodige files tot gevolg.

Kop-staart aanrijding

Vrijwel meteen nadien gebeurde een tweede ongeval, in de file die zich richting Brugge had gevormd. Ter hoogte van de brug aan de Bellestraat in Lichtervelde raakten vier voertuigen betrokken bij een hevige kop-staart aanrijding. De materiële schade was aanzienlijk maar niemand raakte gewond. Daar was de linkerrijstrook versperd en ook dat zorgde voor een file. Wie richting Brugge reed, verloor makkelijk drie kwartier om voorbij de twee ongevallen te geraken. In de richting van Doornik was de aanschuiftijd zelfs nog iets langer, tot zowat een uur. Om 18.20 uur was bij het zwaarste ongeval de snelweg weer vrij. Daarop loste de file zich langzaam op.