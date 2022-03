Kijk ‘The Batman’ op het grote scherm in Cultuurhuis De Keizer

Roeselare/Izegem ‘Zwaantje’ gewond bij botsing tijdens dringende interven­tie in Roeselare

In de buurt van de Bruanebrug in Roeselare is zaterdagvoormiddag een motorrijder van de politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) gewond geraakt bij een ongeval. De agent was op weg naar een dringende interventie op de E403.

20 maart