KFC Lichtervelde vertoont matchen van Rode Duivels in OC De Schouw

Bij het vorige EK en WK lokte OC De Schouw telkens veel supporters, waarbij verschillende Lichterveldse verenigingen steeds (via loting) om beurt de bar bemanden en zo hun kas wat konden spijzen. Bij dit winterse WK hanteert de gemeente dat concept niet. Al zorgt KFC Lichtervelde er wel voor dat je terug in De Schouw terecht kunt. Randanimatie of een afterparty wordt echter niet voorzien. Of ook de wedstrijden na de groepsfase worden vertoond, zal afhangen van de opkomst en de prestaties van de Belgen. Je kunt in De Schouw terecht op 23 november om 20 uur en op 1 december om 16 uur. De match die op 27 november om 14 uur gespeeld wordt zal om praktische redenen niet in De Schouw, maar wel in de voetbalkantine in de Zandstraat uitgezonden worden. De ingang is gratis.