Kathleen (51) zoekt overnemers voor ‘t Brochetje: “Mijn frituur was 27 jaar lang mijn houvast, maar ik moet aan mezelf en mijn familie denken”

LichterveldeKathleen Cumptich is op zoek naar overnemers voor haar frituur. Het einde van een tijdperk, want ‘t Brochetje is al ruim een kwarteeuw een vaste waarde op de markt van Lichtervelde. “Een loodzware beslissing”, vertelt Kathleen. “Maar klanten kunnen op beide oren slapen. Voor er geschikte overnemers gevonden zijn, vertrek ik niet.”

“Vorig jaar nog heb ik een nieuwe frietketel geïnstalleerd. Toen was ik eigenlijk van plan om er nog minstens vijf jaar bij te doen. 27 jaar is ‘t Brochetje altijd op de eerste plaats gekomen. Altijd. In mijn privéleven heb ik vaak tegenslagen gekend. Twee keer ben ik getrouwd geweest. Maar in die woelige tijden was mijn frietkotje eigenlijk altijd mijn houvast. Hier kwam ik als het ware tot rust. Het werk ontspande me. Toen ik hier op mijn 23ste begon, was ik nog een beschaamd meisje, maar gaandeweg heb ik iets moois opgebouwd en leerde ik genieten van het contact met de mensen. Mijn hart en mijn ziel liggen in ‘t Brochetje. Veel klanten zijn echt vrienden geworden en ik heb ook het geluk gehad om uitstekende medewerkers en flexijobbers te hebben. Veel oud-medewerkers komen hier nog regelmatig over de vloer voor frietjes. Daar ben ik erg dankbaar voor.”

Quote Op een bepaald moment was ik zelfs in het midden van de nacht online op zoek naar personeel. Ik liet er mijn slaap door en mijn gezondheid en mijn lichaam leed eronder.” Kathleen Cumptich

Toch besloot Kathleen dat het welletjes is geweest. “Begin dit jaar knapte er iets bij me. De energie was plots op. Verschillende factoren speelden mee, maar onder meer de voortdurende zoektocht naar medewerkers begon te zwaar door te wegen. ‘t Brochetje heeft in totaal 110 zitplaatsen. Ik heb nu elf losse medewerkers waar ik, los van de vaste, op kan rekenen. Maar de agenda is telkens opnieuw een gigantische puzzel, zeker als er iemand uitvalt. Op een bepaald moment was ik zelfs in het midden van de nacht online op zoek naar personeel. Ik liet er mijn slaap door en mijn gezondheid en lichaam leed eronder. De beslissing om mijn levenswerk over te laten was een loodzware knoop om door te hakken, maar ik moet aan mezelf denken. En ik wil graag ook wat meer tijd maken voor mijn partner, mijn dochter en mijn familie.”

Volledig scherm Kathleen Cumptich van 't Brochetje is op zoek naar een overnemer voor haar frituur op de markt van Lichtervelde © Sam Vanacker

Maar helemaal stoppen met werken gaat Kathleen niet doen. “Wat ik precies ga doen weet ik nog niet, maar ik werk graag en stilzitten is niets voor mij. De kans bestaat dat ik ergens in de horeca terecht komt. Dan zal dat wel in loonverband zijn en niet meer als zelfstandig uitbaatster.” Sinds Kathleen het nieuws via sociale media bekend maakte, boden verschillende geïnteresseerden zich al aan. “Ik blijf sowieso op post tot er een geschikte, ernstige kandidaat gevonden is”, gaat ze verder. “Daarna wil ik gerust nog even de overgang helpen begeleiden, maar daarna sluit ik het hoofdstuk af. Al zal het met een heel dubbel gevoel zijn.”

