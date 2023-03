Kans op neerslag en bewolking in Lichtervelde vanochtend

Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvel­den in Lichtervel­de

In Lichtervelde gaat de lichte bewolking in de ochtend en de middag over in overwegend bewolkt weer. Er is kans op hevige regenbuien rond 10 uur. Er wordt een stevige wind uit het westen verwacht die later op de dag af zal neemt, de temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden.