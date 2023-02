Joke en Bart openen ecologisch café annex verpakkingsvrije winkel: “Met 'Lucy's Living’ bundelen we duurzaamheid en huiselijkheid”

Roeselare De Kerit zoekt vrijwilli­gers

De Kerit is dringend op zoek naar helpende handen. Het armoedeproject binnen Kerk in Roeselare heeft een aantal doorverwijswoningen ter beschikking om mensen in crisissituatie tijdelijk op te vangen. Als de doorverwijswoning verlaten wordt, dient deze gepoetst te worden vooraleer nieuwe bewoners in crisis er hun intrek kunnen nemen. De Kerit zoekt nu vrijwilligers om, liefst per twee, dat poetswerk af en toe en voor enkele uurtjes op zich te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0473/21.16.81.

31 januari