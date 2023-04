Jeugdraad haalt ‘Probeer Et Ut’ van onder het stof

Ex-machinist Daniel (77) boos op bromfiet­ser die maar nét door trein gemist wordt: “Ook treinbe­stuur­ders lopen trauma op bij ongeval”

“Het maakt me kwaad als ik zie hoe mensen zo hun leven riskeren”, zegt ex-machinist Daniël Deltour (77) uit Mesen. Met afschuw reageert hij op de beelden van een bromfietser die aan een overweg in Rumbeke tussen de slagbomen slalomde en nipt niet werd geraakt door een trein. “33 jaar geleden zijn zo twee mensen gestorven onder mijn trein. Nooit vergeet ik dat moment.” Maar dat was niet het enige ongeval dat hij meemaakte.