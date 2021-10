Jan Verheyen geeft door corona verstek voor vertoning Red Sandra in Lichtervelde

“Heel ziek is hij niet, maar het virus heeft hem toch te pakken”, zei Lien net voor aanvang van de film. “Hij zit nu al even in quarantaine en slaapt in de logeerkamer, maar hij heeft ook de cinemakamer voor zich alleen, dus die afzondering zal best meevallen”, knipoogt ze. “Vrijdag onderging hij een tweede test en we wachten nu dat resultaat nog af. De dokters konden blijkbaar wel al afleiden dat hij niet meer zo besmettelijk is.”