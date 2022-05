Intendant pleit voor bovengrondse oplossing voor Ventilus: “Het dossier is zwart of wit, je moet kiezen”

Kortemark Een afgewerkt én duurzaam huis in amper 5 maanden? Het kan met handige ‘Qubes’: “Net als blokken maar dan van 20 ton”

“Nee, je hebt niet het gevoel dat je in een ‘kubus’ leeft.” Bouwen we in de toekomst ons huis met ‘Qubes’? Als het van ondernemers Gert-Jan Andries (34) en Anthony Verhaeghe (35) uit Kortemark afhangt wel. “Een jong gezin dat uitbreidt? Geen probleem, we plaatsen er gewoon een module of ‘Qube’ bij”, zeggen ze. En dat kan in een recordtijd en volledig duurzaam. Zo gaat het duo tewerk.

