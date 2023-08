Hinder op komst door werken in Leysafortstraat en Koolskampstraat

Schrijf in voor wandel- en loopevent tegen borstkan­ker

Van 29 september tot 31 oktober wordt de Race for the Cure georganiseerd, een sportevenement ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker in Europa. Over heel België worden verschillende races georganiseerd zodat iedereen kan deelnemen aan dit hartverwarmend evenement. Ook in Wingene wordt op op 14 oktober 2023 een lokale Race for the Cure opgezet. In samenwerking met Think Pink organisereert de gemeente een wandel- en loopevenement van drie en vijf kilometer om zo samen de strijd tegen borstkanker te steunen. Bedoeling is dat tijdens dit evenement wie getroffen werd door borstkanker in roze T-shirt loopt of wandelt, terwijl hun dierbaren en sympathisanten hen omringen in witte T-shirts. Dit zorgt voor een sterke en herkenbare band en zorgt ervoor dat de mensen die getroffen zijn door borstkanker voelen dat ze er niet alleen voor staan. Inschrijven voor de Wingense Race for the Cure kan nu al. Wie zich bovendien voor 15 augustus aanmeldt geniet van een voordelig tarief: 16 in plaats van 18 euro. Meer via https://www.raceforthecure.eu/nl/Races/Race/Id/37.