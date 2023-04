Herstel kerk valt duurder uit dan gepland

Waterpret in paasvakan­tie dankzij Sportoase Schiervel­de

Nog op zoek naar een leuke activiteit voor tijdens de paasvakantie? Sportoase Schiervelde garandeert twee weken lang waterplezier. Dagelijks kan je je er uitleven op de glijbanen en eendjes vissen en elke woensdag en vrijdag wordt het Sporka springkasteel opgezet. Maar ook sessies aquafit 4 kids staan op het programma, er wordt een loopmat in het sportbad geïnstalleerd en op paasmaandag 10 april is er zelfs een paaseierenzoektocht. Alle details via www.visitroeselare.be.