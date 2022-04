Heemkundige Kring Lichtervelde keert terug naar de schoolbanken voor Erfgoeddag

Heemkundige Kring Karel van de Poele, het gemeentelijk archief en een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie Lichterveldse basisscholen bundelden de krachten voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs in Lichtervelde, terwijl er in een van de lokalen ook een heus klasje ingericht werd, in de stijl van vroeger. “Er wordt niet alleen aandacht geschonken worden aan de huidige scholen, ook verdwenen onderwijsinstellingen zoals de H. Berchmansschool, de vrije vaktekenschool en het leerwerkhuis komen aan bod”, weet Luc Haeghebaert.

De tentoonstelling opent al op zaterdag en blijft staan tot 15 mei, maar op zondag is er extra animatie voorzien. Christa Levecque kruipt op Erfgoeddag namelijk in de huid van Zuster Aldegonde en zal bezoekers vertellen hoe er les gegeven werd in de jaren zestig. Daarnaast zal er in samenwerking met Podium C. ook een huldelied gebracht worden aan een hoofdonderwijzer uit 1881. De expo is te bezichtigen van 10 tot 18 uur.