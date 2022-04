Heemkundige kring duikt in het schoolverleden van Lichtervelde met expo en klasje uit de tijd van toen

“Niet alleen hebben we aandacht voor het huidige scholenlandschap, ook verdwenen onderwijsinstellingen zoals de H. Berchmansschool, de vrije vaktekenschool en het leerwerkhuis komen aan bod”, weet heemkundige en lokaal erfgoeddagcoördinator Luc Haeghebaert. “Voor de gelegenheid wordt ook een klasje ingericht in de sfeer van toen. Zuster Aldegonde zal de bezoekers te woord staan en vertellen hoe er les gegeven werd in de jaren zestig, terwijl er in samenwerking met Podium C. ook een huldelied voor een hoofdonderwijzer uit 1881 gebracht wordt.”