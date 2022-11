Grote wens van John Maertens (55) wordt jaar na zijn dood vervuld: “Zelfs op het einde hoorden we hem fluiten in de gangen van het ziekenhuis”

Roeselare Jonge onderneem­ster Salma (24) is gespeciali­seerd in henna tattoos: “Mijn klanten zijn vooral jonge bruidjes die hun handen en voeten willen versieren”

Salma El Issati (24) startte onlangs haar bedrijfje Rhenni op. De Roeselaarse met Marokkaanse roots is gespecialiseerd in het zetten van henna tattoos en versiert op een sierlijke manier vooral de handen en voeten van aanstaande bruidjes die hun Hennafeest, zijnde het islamitisch vrijgezellenfeest, vieren. “Tijdens corona ben ik beginnen experimenteren met henna, maar het is dankzij de ondersteuning van #HACK, de jongerenwerking van ARhus, dat ik erin geslaagd ben om mijn onderneming op te zetten”, aldus Salma.

17 november