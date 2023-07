Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lichtervelde vandaag

Vrijwilli­gers gezocht voor nieuw diensten­cen­trum

Vanaf 1 september schiet het gloednieuw Lokaal Dienstencentrum van BEN Ardooie uit de startblokken. In de aanloop naar de opening is men nog op zoek naar vrijwilligers die zin hebben om hun schouders onder dit nieuwe project te steken. De activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingezet variëren van het opscheppen van maaltijden in het buurtrestaurant, het helpen in de marktplaats met het uitschenken van dranken, afruimen en afwassen tot een handje toesteken in de buurtwerking als aanspreekpunt, een praatje te slaan,... Interesse? Hier kan je aanmelden.