Bierfesti­val ‘Beveren Hopt Bier en Bitjes’ sluit voortaan zomervakan­tie af

Beveren Hopt Bier en Bitjes, het bierfestival georganiseerd door de Beverse Schuimkraagproevers, is aan de achtste editie toe. Het festival vindt niet langer plaats tijdens het tweede weekend van september, maar wel tijdens het laatste weekend van augustus. “Zo sluiten we de zomervakantie in stijl af én valt ons festival net in de week van het Belgische bier”, zegt voorzitter Marc Lombaert.