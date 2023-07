Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lichtervelde vandaag

Theater van eigen bodem in het stadspark

Op zondag 16 juli wordt het dankzij Theater in het Park opnieuw genieten van een heerlijke theaternamiddag in openlucht. Zes Roeselaarse toneelverenigingen brengen heel de namiddag gratis toneel in het stadspark. Theater ‘t Souffleurke viert feest in het Noordhof, improvisatietheater Ut den dum stelt zich voor ter hoogte van de Ferm troostplek, toneelclub Ten Elsberge installeert een dokterskabinet ter hoogte van de fitnesstoestellen, Bruistheater brengt ter hoogte van de Zwarte Leeuwstraat 53 ‘Gesmurft!’, Draad-poppentheater toont de avonturen van een klein draakje op de stek van schuttersgilde Sint-Sebastiaan en Kinky & Co brengt ter hoogte van Kattenstraat 112 ‘Het Cierkske’. Elk toneelgezelschap treedt zes keer op: om 14, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 en 17.45 uur en elke voorstelling duurt ongeveer 15 minuten. Meer op visitroeselare.be.