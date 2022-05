Gemeente huldigt U17 KFC Lichtervelde voor kampioenstitel

Beveren Streetkar­ting Roeselare palmt tijdens Pinkster­week­end bedrijven­ter­rein Wijnendale in: “Deels op de openbare weg en met snelheden tot 30 kilometer per uur”

Bedrijventerrein Wijnendale in Beveren wordt tijdens het Pinksterweekend twee dagen lang omgevormd tot een racecircuit. Jan Seynaeve en Steve Brown organiseerden er in 2019 voor het eerst een streetkarting en een vervolg kon niet uitblijven. “Indertijd hebben we de dag zelf al beslist dat de tweede editie grootser moest zijn”, aldus het duo. Dit jaar pakken ze dan ook uit met een tweedaags outdoor kartingevent voor zowel ervaren karters als amateurs.

20 mei