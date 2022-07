Fotozoektocht langs Lichtervelde wegen

De zoektocht loopt langs landelijke en fietsvriendelijke wegen waar je beloond wordt met mooie landschappen, vergezichten en plaatsen die uitnodigen om even te verpozen. De route is uitstekend geschikt om er met vrienden of met het hele gezin een daguitstap van te maken. Je kunt de brochure met de route tijdens de openingsuren verkrijgen in het gemeentehuis (dienst burgerzaken), LDC De Ploeg, de bibliotheek en het sportcentrum. Deelnameformulieren moeten tegen19 september in de gele brievenbus aan het gemeentehuis gedeponeerd worden. Er wordt 500 euro aan Lichterveldse cadeaubonnen uitgedeeld onder de winnaars.