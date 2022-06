Folklorefeesten gaan voor reuzenpolonaise op de Markt: “Wereldrecord staat op 3.379 deelnemers"

LichterveldeHet Lichterveldse folklorecomité gaat opnieuw voor een stuntje zorgen op de 25ste editie van de Folklorefeesten. Geen 1.000 pinten in 90 minuten zoals in 2016 , of 1.000 liter picon zoals in 2012, maar wel een reuzenpolonaise op de tonen van ‘Leef’ op de markt. Inclusief teller op een groot ledscherm en vijfhonderd gratis biertjes voor de eerste vijfhonderd deelnemers.

Eigenlijk had de jubileumeditie van de tweejaarlijkse feesten moeten plaatsvinden in 2020, maar door corona is het ondertussen vier jaar geleden dat er nog Folklorefeesten waren. Bij deze editie zal alles in het teken staan van muziek, met als centraal thema ‘Lichtervelde Klinkt’, al verwijst dat ook naar het klinken met de glazen op de feesteditie. “Op zondag maken we er een heus muziekfestival van, in de stijl van de feesten van begin vorige eeuw”, legt Christa Levecque van het Folklorecomité uit. “De muziekgezelschappen komen in optocht van het station naar de markt en verzorgen daar elk op hun beurt een kort optreden. De markt wordt daarnaast gevuld met volksspelen, oude ambachten en attracties. Als kers op de taart gaan we voor een reuzenpolonaise.”

Quote Het wereldre­cord staat op 3.379. Zelfs voor Lichtervel­de is dat wellicht wat te hoog gegrepen. Wij gaan voor minstens vijfhon­derd deelnemers” Christa Levecque, Folklorecomité

Of Lichtervelde een gooi doet naar het wereldrecord? “Dat staat op 3.379. Zelfs voor Lichtervelde is dat wellicht wat te hoog gegrepen. Anderzijds deed Roeselare tijdens de batjes in 2019 wel een poging om het wereldrecord te breken. Toen strandden ze op 380 deelnemers. Wij gaan voor minstens vijfhonderd. De eerste vijfhonderd krijgen trouwens allemaal een gratis tripel Piro nadat de prestatie is geleverd. Aanmelden zal vanaf 14 uur kunnen op de Markt en de polonaise zal rond 15.30 uur starten. We gaan de polonaise dansen op ‘Leef’, met een knipoog naar de Lichterveldse leuze ‘Lichtervelde leeft’. De presentatie van de stunt is in handen van Simon Dejonghe, zanger van dienst is Aaron Willaert, daarbij begeleid door de verzamelde muzikanten op de Markt.

Volledig scherm In 2016 slaagde Lichtervelde er in om 1.000 pinten in 90 minuten te 'salamanderen'. © Joke Couvreur

Zoals eerder aangekondigd is er dit jaar geen miss- en prins verkiezing, maar is er op vrijdagavond wel een folklorebal voorzien in OC De Schouw. De Lichterveldse Lovebirds staan op het podium om 20u30, gevolgd door A Murder in Mississippi. Dj Sandèr mag het feest afsluiten. Tickets voor deze avond zijn aan 10 euro online te koop via bit.ly/folklorebal. Bezoekers mogen zich gerust in folklorekledij uitdossen.

Christa geeft nog mee dat de verenigingen binnenkort een uitnodiging voor de folkloremarkt kunnen verwachten. Groepen die mee willen helpen om de (korte) folklore-optocht van de muziekgezelschappen op te luisteren kunnen zich melden via christa.levecque@skynet.be. Karren of voertuigen hoeven niet voorzien te worden.

