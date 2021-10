Fietser (63) kritiek nadat hij opgeschept wordt door wagen

Rumbeke Stad Roeselare koopt grond aan voor heraanleg Kazand­straat

19 oktober De Kazandstraat wordt in 2022 heraangelegd. De straat tussen de Mandellaan en de Schaapbruggestraat is vandaag in een slechte staat en wordt verkeersveiliger en groener en ook de waterhuishouding wordt er verbeterd. Om die werken uit te voeren moet de stad wat extra grond aankopen. In een eerste fase kopen ze zeven lapjes waarvan de oppervlakte varieert tussen één en 40 centiare. In totaal tellen ze hiervoor 46.300 euro neer. De commissie ruimte boog zich al over de grondaankoop die maandag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Later dit jaar moeten nog enkele grondverwervingen gebeuren.