Fanfares Desselgem en Izegem brengen duoconcert in De Schouw

Beide fanfares, die op uitnodiging van KH De Zwaan naar Lichtervelde komen, nemen in juli ook deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. “Dat is de absolute topcompetitie voor blaasorkesten tijdens het weekend”, weet Luc Haeghebaert van Sint-Cecilia De Zwaan. “De Leiezonen nemen deel in de eerste afdeling en de Stadsfanfaren staan in de absolute topklasse, met name de Concertafdeling. Het wordt een unieke kans om twee toporkesten aan het werk te zien.” Het concert start om 20 uur.