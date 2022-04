Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan pikt de draad weer op met voorjaarsconcert en nieuwe webshop

Eindexamen, rondgang in de straten en webshop

Op zaterdag 7 mei is het dan het grote moment voor Arne Vens. Hij volgt de cursus compositie aan STAP en schreef het werk ‘Red Haze’ voor zijn eindexamen. De fanfare zal (onder meer) dat werk brengen voor een jury. Het examen is openbaar en vindt plaats in De Kleine Stooringhe in Rumbeke. De avond begint om 19 uur. Nog in mei zullen er vrolijke klanken weerklinken in de straten van Lichtervelde, want op 15 mei trekt de voltallige fanfare rond in het centrum van de gemeente tussen 10.30 uur en 11.45 uur. Tot slot heeft de muziekvereniging ook een webshop klaar met pannenkoeken, poffertjes, wijn, koffie en thee om de kas wat te spijzen. De webwinkel is te vinden op https://dezwaan.company.site. Op dezelfde site kan je ook tickets vinden voor het voorjaarsconcert.