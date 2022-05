Familie Vandewalle haalt 150 oude tractoren van stal voor oldtimershow ten voordele van Make-A-Wish

Het is ondertussen al de derde keer dat de familie de tractoren van stal haalt voor een expo. “We proberen het om de vijf jaar te organiseren”, zegt Mario Vandewalle. Net als zijn vader en broer heeft hij thuis tientallen Fendt-tractoren staan. “We zijn al 32 jaar aan het bouwen aan onze collectie”, legt vader Willy uit. “Het is begonnen in 1992 met onze eigen Fendt-garage. De zaak is ondertussen overgenomen, maar de passie voor de tractoren is altijd gebleven. Ook vandaag nog herstellen we samen oude tractoren, om die dan toe te voegen aan onze collectie. Voor de expo geven we alle tractoren nog eens een grondige onderhoudsbeurt en laten we ze ook allemaal eens starten. 99 procent rijdt nog. Enkele externe verzamelaars zullen op onze expo trouwens ook een paar meer hedendaagse tractoren tentoonstellen.”

2.000 bezoekers

Net als bij de twee vorige edities in 2012 en 2017 gaat de opbrengst naar het goede doel. “Dit keer kozen we voor Make-A-Wish, een vzw die de wensen van zieke kinderen in vervulling laat gaan”, gaat Marc verder. “In 2012 hadden we zowat 800 bezoekers en brachten we wat geld in het laatje voor Kiekafobee. In 2017 hadden we al 1.500 bezoekers en toen ging er een mooi bedrag naar een lokale carnavalsvereniging. Dit keer hopen we de kaap van 2.000 bezoekers te halen. Als het weer wat mee zit, is dat zeker haalbaar. Nu al hebben mensen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en zelfs Engeland bevestigd.”

Bezoekers zijn op 7 en 8 mei telkens van 10 tot 18 uur welkom in de Koolskampstraat 84. Je betaalt 5 euro inkom, kinderen onder de twaalf komen er gratis in. Er worden ook eetstandjes voorzien en er is een springkasteel voor de kinderen.

Volledig scherm De flyer van de expo van de familie Vandewalle © RV