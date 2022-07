Eerste voorbereidingen voor bouw nieuwe bib gestart: “Ontwerp zal in 2024 klaar zijn”

In de meerjarenplanning was (en is) 3,2 miljoen euro voorzien voor een uitbreiding van het dienstencentrum, een nieuw dagverzorgingscentrum en een nieuw gebouw voor de bibliotheek. Het dossier kreeg echter een flinke deuk toen bleek dat een andere, private speler sneller dan het gemeentebestuur een erkenning kreeg voor een nieuw dvc. Daarop werd beslist om de uitbreiding van het dienstencentrum en de bouw van de bib los te koppelen van het dagverzorgingscentrum. Bedoeling is om op de gronden van de voormalige site Denys, net naast het dienstencentrum, een nieuwe vleugel te bouwen. Na de verhuis van de bib zou de kunstacademie dan naar de oude gebouwen van de bib verhuizen.

Om die nieuwe vleugel vorm te geven zet het gemeentebestuur nu een participatietraject op poten om de bevolking zoveel mogelijk te betrekken in het proces. “Dit voorjaar namen we al deel aan de nationale bibliotheekbevraging en polsten we een eerste keer naar de wensen van de Lichterveldenaars”, zegt bibliothecaris Luc Haeghebaert. “Er werden in totaal 182 enquêtes ingevuld en de resultaten worden volop verwerkt. Tegelijk komt er ook een moodboard in de bib zelf, waarop de bezoekers hun ideeën zullen kunnen neerpennen.” Ook het bibliotheekteam en de verschillende scholen worden betrokken in het participatietraject. Daarnaast zullen recent nieuwgebouwde bibliotheken bezocht worden om inspiratie op te doen.”

Samenwerking met dienstencentrum

Op basis van de feedback van de gebruikers zal dan in de loop van 2024 een ontwerp opgemaakt worden, waarna de werken wellicht in 2025 zouden kunnen starten. “Het is de bedoeling dat er een intense samenwerking wordt opgezet tussen de bib en het dienstencentrum”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Polyvalente ruimtes zullen gedeeld worden door de twee instellingen. Mensen die ideeën hebben zullen die kunnen meedelen via diverse kanalen, die zo vlug mogelijk zullen gecommuniceerd worden. Het spreekt vanzelf dat ze realistisch moeten zijn gezien de middelen beperkt zijn.”

