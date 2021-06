“Eén kindje werd in de arm gebeten en een ander moest in de gietende regen buitenstaan”: onthaalmoeder (57) krijgt jaar cel voor slagen aan en onterende behandeling van 6 kinderen

Roeselare Mirom zoekt de ultieme sorteerkam­pi­oen

28 juni Binnen een kleine maand starten de Olympische Spelen in Tokio, maar dichter bij huis gaat afvalintercommunale Mirom de komende weken op zoek naar de ultieme sorteerkampioen. Goed sorteren vereist kennis en kunde, niet moeilijk dus dat heel wat inwoners het als een sport zien. Maar makkelijk is het niet altijd. Waarom mag niet al het glas in de glasbol? Wanneer is plastic geen PMD? En mogen het gescheurde truitje van Van Aert, de tas van Hazard en de versleten schoenen van Koen Naert wel allemaal in de textielcontainer? In een online voorronde over vijf disciplines kunnen alle inwoners van de gemeenten van Mirom Roeselare, zijnde Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke hun kennis testen. Daarna worden de strafste deelnemers uit de 12 gemeenten van Mirom geselecteerd. Deze gemeentelijke kampioenen nemen het in een live online finale op donderdag 15 juli tegen elkaar op. Alle finalisten winnen een mooie bon van eco webshop Kudzu, maar grote vraag is natuurlijk wie de ultieme sorteerkampioen van 2021 wordt.