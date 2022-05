Duo zoekt kandidaten voor Lichterveldse versie van De Mol

Jeugdvrienden Tom en Stefanie hadden twee jaar geleden, net voor corona losbrak, al een eigen versie van De Mol uitgedokterd. “We zijn allebei fan en waren vroeger actief bij de scouts en de KLJ”, vertelt Stephanie. “Met een groep vrienden besloten we zelf De Mol te spelen. De opdrachten waren al gestart, maar de apotheose had in maart 2020 moeten plaatsvinden tijdens een weekendje weg. Maar door corona is die ontknoping er nooit gekomen. Twee jaar later, nu heel België in de ban is van De Mol, willen we de draad weer oppikken. Maar we zien het grootser en we bedachten dat het heel leuk zou zijn om het spel te spelen met mensen die we niet kennen.”

Dus gaat het duo nu een flinke stap verder. Tom postte donderdag een bericht op Facebook met een oproep naar kandidaten. Ook medewerkers die graag achter de schermen willen helpen, of mensen die graag willen helpen alles in beeld brengen, zijn meer dan welkom. “Het enthousiasme op Facebook was enorm”, zegt Tom. “In eerste instantie gaan we nu de respons op die oproep afwachten. Maar tegelijk gaan Stephanie en ik ook al wat beginnen polsen bij mogelijke sponsors. Zo gaan we zeker ook eens met het gemeentebestuur praten, want De Mol zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de troeven van Lichtervelde in de kijker te zetten. Wat de timing betreft mikken we op het najaar. Ook over de naam en over de manier waarop we het gaan spelen denken we nog na. Wellicht gaan we wekelijks één opdracht spelen.”